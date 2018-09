Meeste nieuwbouwwoningen staan in Amsterdam

NOORD-HOLLAND - Bijna een tiende van de opgeleverde woningen van 2015 tot halverwege 2018 staat in Amsterdam. In Blaricum kwamen er relatief veel nieuwe woningen bij. In totaal werden in Nederland in die periode ruim 197.000 huizen gebouwd.

In Blaricum werden 681 nieuwe woningen opgeleverd. Dat betekent dat er in die gemeente op elke 1.000 woningen 138 uit 2015 of later zijn. Voor een groot deel komt dat door het project Blaricumermeent, een nieuwbouwwijk waar in totaal 1.000 nieuwe woningen komen. De meeste huizen zijn daar al in gebruik.

Bekijk hier hoeveel nieuwe woningen er per gemeente opgeleverd zijn:

244.800 woningen

Het aantal opgeleverde huizen stijgt inmiddels weer, waar het voor 2015 nog daalde. Vooral in 2016 en 2017 steeg dat aantal hard. In Noord-Holland lijkt die trend voortgezet te worden. Uit de plannen van de provincie blijkt dat er in de periode 2017-2040 244.800 nieuwe woningen moeten komen.