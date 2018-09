Ondanks groeistop toch nieuwe bestemmingen vanaf Schiphol

SCHIPHOL - De zomer is nog maar nauwelijks voorbij of luchtvaartmaatschappij Transavia biedt alweer nieuwe bestemmingen aan voor het zomerseizoen van 2019. Naast meerdere bestemmingen vanaf Rotterdam en Eindhoven, komt er ook weer een heel nieuwe bestemming vanaf Schiphol: de Libanese hoofdstad Beiroet. En dat terwijl Schiphol al aan het maximum aantal jaarlijkse vliegbewegingen zit.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Beiroet is niet de enige nieuwe bestemming die onlangs door een luchtvaartmaatschappij op Schiphol is aangekondigd. Zo werd eind augustus ook bekend dat United Airlines met een Boeing 787-9 Dreamliner tussen San Francisco en Amsterdam gaat vliegen, en daarmee op die route KLM beconcurreert, en gaat Delta Air Lines rechtstreeks tussen Tampa in Florida en Amsterdam vliegen.

Potdicht

Maar hoe krijgen die maatschappijen zogenaamde slots (toegewezen starts en landingen) voor nieuwe routes, terwijl Schiphol wat betreft vliegbewegingen al sinds vorig potdicht zit? Een woordvoerder van Delta legt aan NH Nieuws uit dat die maatschappij samen met partner Air France-KLM dat onderling kunnen afstemmen. Zo kan het zijn dat KLM een bestemming schrapt ten behoeve van een nieuwe route voor Delta.

Delta, Air France-KLM, maar ook het Indiase Jet Airways werken nauw samen op honderden bestemmingen in de VS, Europa en Azië. Wat betreft Schiphol kijken ze dan met elkaar wat het beste werkt voor de samenwerking en kunnen er slots worden uitgewisseld.

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen en de luxe van het uitwisselen van slots niet hebben, kiezen ervoor om grotere toestellen in te zetten. Etihad Airways, Aeroflot en Air Europa zijn daar voorbeelden van.

Puzzel

Een woordvoerder van Transavia legt ons uit dat er met de beperkingen op Schiphol nu flink gepuzzeld moet worden. De maatschappij kijkt welke bestemmingen het goed of minder goed doen, en op basis daarvan kijken ze welke routes geschrapt en welke geïntroduceerd kunnen worden.

Ook easyJet meldde deze zomer een nieuwe bestemming vanaf Schiphol. De Britse prijsvechter kondigde het aan als 'uitbreiding', maar in werkelijkheid komt die nieuwe bestemming, Fuerteventura, in plaats van het Franse Lyon.

United Airlines

Alleen United Airlines bleek niet te hoeven schuiven met bestemmingen. De route van San Francisco naar Amsterdam komt bovenop de al bestaande verbindingen tussen Washington D.C., Newark, Chicago, Houston en Schiphol. Hoe de maatschappij dat extra slot wist te bemachtigen, is niet bekend.

Emirates

De maatschappij Emirates kondigde onlangs aan dat zij een derde dagelijkse vlucht van Dubai naar Schiphol zullen starten. Een ochtendvlucht met een Boeing 777-300ER komt bovenop de twee dagelijkse vluchten met de Airbus A380 van Emirates. De luchtvaartmaatschappij hoefde daarvoor alleen een vrachtvlucht te schrappen die ze zouden kunnen verplaatsen naar Maastricht.