Krankzinnige interland voor scorende AZ'er Gudmundsson met Jong IJsland

ALKMAAR - Albert Gudmundsson speelde dinsdagavond met Jong IJsland de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Slowakije. De aanvoerder maakte twee doelpunten voor zijn land, maar zag de punten op bizarre wijze uit handen glippen.

De AZ'er, die afgelopen transferperiode overkwam van PSV, opende zelf na 33 minuten de score. De middenvelder kreeg de bal op de helft van de tegenstander, creëerde ruimte met een individuele actie en haalde raak uit. Lásló Bénes zette de bezoekers op 1-1, maar toen moest het spektakel nog beginnen.

Gekkenhuis in de slotfase

In de 90ste minuut kopte Tomáš Vestenciký raak namens Slowakije, waarna het hele team hem bestormde. De buit leek binnen, maar Gudmundsson mocht in de 93ste minuut een strafschop nemen. Die schoot de IJslander koeltjes raak: 2-2

Scorende keeper

Maar zelfs daar bleef het niet bij. Nota bene keeper Marek Rodák besliste het duel in de 94ste minuut met een rake kopbal uit een corner. Daardoor won Jong Slowakije de wedstrijd met 2-3.

EK lijkt uit zicht

Door de nederlaag blijft Jong IJsland steken op de vierde plaats in groep voor EK-kwalificatie. Alleen de nummers één en de beste nummers twee gaan naar de eindronde.

Zie hier de beelden van de wedstrijd Jong IJsland - Jong Slowakije: