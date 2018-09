Vervuilde grond wordt gesaneerd in Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - De provincie Noord-Holland gaat vervuilde grond in Nederhorst den Berg saneren. De provincie gaat het hele gebied saneren zodat er geen risico’s meer zijn.

De verontreiniging is afkomstig van meerdere chemische wasserijen en heeft zich de afgelopen jaren verspreid in de grond. De eigenaren van de verontreinigingen betalen mee aan de sanering.

Tweede gebied

Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): "Je kunt de verontreiniging niet met het blote oog zien, ruiken of voelen maar het zit er wel degelijk. Met dit besluit worden goede stappen gezet door het hele gebied aan te pakken. Na de eerdere aanpak in het Gooi is dit het tweede gebied waar we vervuild grondwater saneren. Zo maken we stap voor stap onze Noord-Hollandse bodem weer veiliger en schoner."

Gevaarlijk

Op veel plekken in Noord-Holland is de bodem ernstig verontreinigd. Verontreinigde gronden kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. Door te saneren pakt de provincie Noord-Holland deze locaties aan en neemt hiermee de risico’s weg. Het streven is alle risicovolle locaties voor 2021 aangepakt te hebben.