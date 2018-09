Gerwin (40) genoot nog één keer van het water: "Straks ben ik er niet meer"

MONNICKENDAM - Gerwin Schwartz (40) beleefde deze zomer zijn laatste momenten op het schip De Meander met zijn vrouw. Hij had terminale longkanker en kon nog maar weinig.

De Meander is niet zomaar een schip. Het is het thuis van Evert Stel en zijn vrouw Inge, maar het is ook een toevluchtsoord voor mensen die niet meer beter worden. Evert bouwde het schip zelf. Tegenwoordig bezorgen hij en Inge terminale patiënten en hun families een onvergetelijke dag op het water.

Dat doen zij niet met z'n tweeën: een grote groep vrijwilligers staat ze bij om het de opvarenden zo gemakkelijk en prettig mogelijk te maken.

Met een kuchje naar de dokter

Op een mooie zomerdag varen Gerwin en zijn vrouw Mieke mee. Anderhalf jaar geleden ging Gerwin met vermoeidheidsklachten en een kuchje naar de dokter. Hij hoopte dat het een verwaarloosde verkoudheid zou zijn, maar vreesde eigenlijk al het ergste. Niet voor niets was hij lang doorgelopen met zijn klachten. Hij was bang voor wat de arts hem zou vertellen en die angst bleek terecht: het was longkanker die onbehandelbaar bleek.

"Zodadelijk is het af"

Gerwin is aan de laatste fase van zijn leven begonnen als hij en Mieke op de Meander stappen. Nu willen ze vooral nog leuke dingen samen doen.

Ze proberen zoveel mogelijk te leven in het nu en denken niet aan wat de toekomst zal brengen. Gerwin: "Nu wil ik nog genieten van ieder moment. Zodadelijk is het af en dan kan het niet meer."

Dat moment komt uiteindelijk toch eerder dan gedacht. Op 16 augustus overlijdt Gerwin Schwartz. Hij laat zijn vrouw Mieke en drie kinderen achter.