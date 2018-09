Deel dit artikel:













NVWA: Beverwijk heeft illegale dierentuin in gemeentelijk park Foto: NH Nieuws/Dennis Mantz

BEVERWIJK - In de volière in het Scheybeeckpark in Beverwijk zijn volgens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) te veel vogelsoorten en daarmee is de kooi een 'illegale dierentuin'. De reactie van de gemeente Beverwijk om dan maar veel vogels weg te doen, is tegen het zere been van omwonenden en regelmatige bezoekers van het park.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Er zijn nu 29 verschillende vogelsoorten in de volière, maar om niet als dierentuin te worden gezien moet de gemeente het aantal soorten terugdringen tot tien. Een andere optie is om een dierentuinvergunning aan te vragen. Daar wil de gemeente echter niet aan beginnen. Er moet wel iets gebeuren, want anders dreigt de gemeente een boete te krijgen van de NVWA. Om van de kleine twintig vogels af te komen, gaan de dieren die eigendom zijn van anderen terug naar hun oorspronkelijke baas. Overige vogels die weg moeten, gaan naar een andere locatie. Boosheid

Vrijwilliger Marco van Ravesteijn verzorgde de dieren de afgelopen tien jaar en uit zijn boosheid tegenover het dagblad: "Hoeveel vogels er zijn maakt niet uit, het gaat om het aantal soorten. Die instantie verziekt het gewoon." Hij zag hoe mensen genoten van de vogels, en begrijpt niet waarom de gemeente niet een dierentuinvergunning aanvraagt. De lol is er voor hem wel af. "Ik word er heel boos om. Nou, ik lever de sleutel in en ik stop ermee."