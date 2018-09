OM eist tot 9 jaar voor verdachten die met helikopter Benaouf A. wilden bevrijden

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eist straffen tot 9 jaar tegen de negen mannen die worden verdacht van de poging om een helikopter te kapen om daarmee topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden, op 11 oktober vorig jaar.

De strafeisen zien er als volgt uit:

Ismaïl el M. - 3 jaar

Houssain el M. - 9 jaar

Andellatif N. - 8 jaar

Omar A. - 7 jaar

Sofyan el H. - 7 jaar

Alvaro G.B. - 6 jaar

Rachid el M. - 9 jaar

Saiffedine M. - 6 jaar

Abdelghafour L. - 9 jaar

Levensgevaarlijk

"Het valt ons op dat een aantal verdachten jong is en eerder amper in aanraking is gekomen met justitie. Het baart ons grote zorgen dat zulke jonge adolescenten schijnbaar uit het niets in staat zijn en bereid zijn mee te werken aan een levensgevaarlijk misdrijf", aldus de officier van justitie.

"Het lijkt misschien spectaculair, maar het was levensgevaarlijk en bracht onbeheersbare risico's met zich mee. De groepering had zich grondig en professioneel voorbereid. Dit geeft aan dat verdachten een totaal gebrek aan respect hebben aan de rechtsorde. Geen van de verdachten, behalve de piloot, heeft spijt betuigd of een toelichting gegeven", aldus het OM.

Afgeluisterd

In een visuele presentatie toonde het OM vanmorgen haarscherpe camerabeelden van een aantal verdachten en diverse afgeluisterde gesprekken. De verdachten maakten gebruik van prepaid telefoons, die de politie kon afluisteren. Zo is er een gesprek op 11 oktober tussen Houssain en Rachid dat Houssain een wapen klaar heeft liggen in de auto.

Ook Benaouf A., de man die volgens het OM bevrijd had moeten worden uit de Penitentiaire Inrichting in Roermond, komt voorbij. Hij zou vanuit zijn cel hebben gebeld met een telefoon die gebruikt maakt van een stemvervormer. In een afgeluisterd gesprek met verdachte Rachid el M.:

Benaouf: dit is mijn nummer

Rachid: ik hoor je niet man

Benaouf: ik zeg: dit is mijn nummer

Bewijs

Het OM denkt dat de verdachten al een paar maanden bezig waren met hun plannen. Dat blijkt onder andere uit de woning in de Amandelstraat in Amsterdam-Noord, die werd gebruikt als plek voor vuurwapens en kraaienpoten. De woning werd al in juli 2017 gehuurd.

De Colombiaanse verdachte heeft verklaard zeker drie nachten in het huis te hebben geslapen voorafgaand aan 11 oktober, de dag dat de bevrijdingsactie had moeten plaatsvinden. Voor de actie zou hij 100.000 euro krijgen, zo verklaarde hij aan de politie.