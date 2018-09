Ajax-icoon Sjaak Swart ontvangt 'passend' verjaardagscadeau van Guus Hiddink

AMSTERDAM - Sjaak Swart mocht op 3 juli tachtig kaarsjes uitblazen. Mister Ajax vierde zijn feestje echter dinsdagavond pas. Guus Hiddink, een goede vriend van Swart, was ook uitgenodigd en bracht een ludiek cadeautje voor hem mee.

De oud-bondscoach van het Nederlands elftal komt natuurlijk uit de Achterhoek, dus dan moet je ook maar iets van daar meenemen, dacht Hiddink. Een shirt van zijn jeugdliefde De Graafschap, lijkt op het eerste gezicht een leuk cadeautje, maar wie even terugdenkt aan twee jaar geleden, weet wel anders.

Swart was na de wedstrijd De Graafschap - Ajax vurieus. De Superboeren hielden Ajax destijds in de laatste competitiewedstrijd van het kampioenschap af door het op een 1-1 gelijkspel te houden. "Ze deden net of ze wereldkampioen waren geworden die gekken. Het leek PSV 2 wel. Ze zullen vast wel wat voor PSV hebben gedaan, ze krijgen er vast een tv bij", zei Swart in een zeven minuten durende tirade.

Hiddink wilde Swart graag nog even aan die dag herinneren en nem een volledig gesigneerd shirt voor zijn vriend mee.

Het fragment waarin Swart zijn afschuw uitspreekt: