Vermiste Texelse hond Grover na acht maanden gespot: vanavond weer een zoektocht

DE WAAL - Tot groot verdriet van de familie Roeper is hun hond Grover nog altijd niet terug. Op 9 januari ontsnapte hij op een onbewaakt moment en sindsdien dwaalt hij door de Texelse natuur. Vanavond staat er een nieuwe zoektocht op het programma, want: Grover moet thuis komen.

Vorige maand werd Grover op de Bosweg voor de laatste keer gespot. Sindsdien was het stil. Maar vandaag tijdens de lunch komt er ineens een melding binnen. "Grover is gespot in de Slufter en de melder is 100 procent zeker dat het hem is", zegt baasje Mariet Roeper.

Grover ontsnapte acht maanden geleden toen Dirk Roeper terugkwam uit het ziekenhuis en het thuis druk was. "Dit is zijn favoriete speelplek", vertelt Mariët Roeper achter hun boerderij naast een stapel hooibalen, "Hier zitten altijd wel muizen waar hij dan op ging jagen." Waarschijnlijk is dat de route die hij nam verder de natuur in.

In de afgelopen maanden heeft de familie er alles aan gedaan om de hond terug te vinden. Vanuit de omgeving komt veel hulp bij het zoeken. "We hebben al kooien geprobeerd, camera's, speurhonden. We zijn zelfs nog met een loops teefje door de Slufter gegaan. Maar Grover is gewoon te slim, die stinkt daar niet in."

In de praktijk

De blonde hond is een kruising Podenco, een Spaans en Portugees ras. Ze zijn gefokt om te jagen op bijvoorbeeld hazen. "Grover weet dat goed in de praktijk te brengen. Hij is op het Bospad nog gezien dat hij ergens op lag te knagen." Maar dat is inmiddels een maand geleden, aldus Mariët.

"Hij is vaker gespot, maar als je een maand niks hoort, dan krijg je toch wel een knoop in je maag", vertelt Mariët. Met hulp uit de omgeving is een app-groep opgericht en Grover heeft een eigen facebookpagina. Vanavond wordt een nieuwe zoektocht gehouden in de hoop dat de hond gevonden. Iedereen die wil, kan komen helpen. Mariët: "We verplaatsen de zoektocht vanwege de melding naar de Slufter. Grover moet gewoon thuis komen!"