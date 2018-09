Directeuren basisscholen Warmenhuizen voeren actie voor beter salaris

WARMENHUIZEN - Schooldirecteuren en ondersteunend personeel van basisschool de Hoge Ven in Warmenhuizen hebben vanochtend op een ludieke wijze aandacht gevraagd voor de problemen in het onderwijs. Nadat 's ochtends eerst het brandalarm afging, hebben de werknemers op het schoolplein, samen met de leerlingen, actie gevoerd.

"Vorig jaar hebben we aandacht gevraagd voor de leraren van de school. Deze actie is opgezet om ook dezelfde aandacht te vragen voor het ondersteunend personeel en de schoolleiding, omdat we met z'n alle een school maken", zegt directrice Karin Kooij van basisschool De Doorbraak tegen mediapartner Schagen FM.

Volgens Marie-José Tinebra, directrice van De Hoge Ven in Warmenhuizen, wordt er als schoolleiding en ondersteunend personeel, net als bij leraren, veel van je verwacht. "De leraren zijn daar het afgelopen jaar echt op vooruit gegaan. Iemand in de schoolleiding zou daar ook een passend salaris voor moeten krijgen", aldus Tinebra. "Een manager in het bedrijfsleven krijgt echt een beter salaris."

Niet opnieuw staken

Tinebra en Kooij hopen dat de regering door middel van deze acties een beter inzicht krijgt in wat een bomvolle dag voor een directeur op een basisschool betekent. "We wilden niet opnieuw staken, maar er op deze manier duidelijk aandacht voor vragen", besluit Tinebra.