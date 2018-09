De Geus verliest koppositie bij wereldbeker, maar blijft op olympische koers

TOKIO - Windsurfster Lilian de Geus heeft op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden op het toekomstige olympische zeilwater van Tokio 2020 haar koppositie in de RS:X-klasse ingeleverd. De Blaricumse ligt nog wel op koers voor plaatsing voor de Spelen.

Wereldkampioene De Geus zakte in het Japanse Enoshima terug naar de zesde plaats in de tussenstand door matige klasseringen in race vier en vijf (tiende en vijftiende). Ze herstelde zich wel door race zes te winnen.

"Mijn dag ging niet zo goed", vertelt De Geus. "De eerste twee races zat ik er best wel naast. We hadden een lastige wind en ik maakte wat foutjes waardoor ik wat verloor. Ik wilde het graag de derde race goedmaken en die won ik. Dat was super fijn."

De windsurfster kan zich in Enoshima al plaatsen voor de Olympische Spelen. Ze moet dan bij de eerste zeven eindigen.

Van Rijsselberghe

Tweevoudig olympisch kampioen én kersvers wereldkampioen Dorian van Rijsselberghe deed goede zaken. De surfer uit Den Burg (Texel) rukte op naar de derde plaats.