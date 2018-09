Verplicht blazen voor jongeren tijdens feestweekend roept veel reacties op

MEDEMBLIK - Wel of geen alcohol-blaastest voor jongeren onder de 18 tijdens het feestweekend Rondom in Medemblik: het houdt de gemoederen flink bezig. Op het bericht op Medemblik Actueel wordt massaal gereageerd. De meesten vinden het niets, terwijl de gemeente nog niets definitief besloten heeft.

Op dit moment voert de gemeente gesprekken met de organisatie van Rondom. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente de taak heeft om te handhaven op alcoholgebruik onder jongeren en dat het ook hun doel is om jongeren niet te laten drinken.

Maar hoe dit precies vormgegeven gaat worden, is nog niet duidelijk. "We zijn op de kermis in Wervershoof een paar weken geleden geweest en hebben toen geprobeerd jongeren er bewust van te maken wat alcohol precies met ze doet." Zo werd jongeren gevraagd over een rechte lijn te lopen om te kijken of ze dat nog wel konden.

Hoe en wat er precies gaat gebeuren rondom alcoholgebruik en het controleren daarvan tijdens het komende feestweekend in Medemblik, zal waarschijnlijk aan het eind van de dag duidelijk zijn.