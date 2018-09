Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man gooit pakketten vol drugs in brievenbus Foto: Politie / ANP

PURMEREND - De politie is op zoek naar een man die eerder dit jaar meerdere malen pakketten vol met drugs in een brievenbus in Purmerend heeft gegooid.

Oplettende bewoners van de Aalscholverstraat zagen hoe de man op 9 maart en 5 april met een plastic zakje om zijn hand poststukken in de brievenbus gooide. Lees ook: Agenten 'bewaken' brievenbus in Purmerend De bewoners vonden dat zo vreemd dat ze politie belden. Agenten troffen vervolgens verdovende middelen aan in de brievenbus en sloten de omgeving af. Een buurtbewoner maakte nog snel een foto van de jongeman. Hierop is te zien dat hij wegfietst. Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.