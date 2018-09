Beelden vrijgegeven van gewapende overval op tankstation in Wormerveer

WORMERVEER - De politie is op zoek naar de dader van een overval op een tankstation in Wormerveer.

De man liep op 4 december vorig jaar het tankstation aan de Kerkstraat binnen. Daar haalde hij plotseling een wapen tevoorschijn en bedreigde hij de medewerkster achter de kassa.

Lees ook: Sigaretten buitgemaakt bij overval op tankstation in Wormerveer

"De andere medewerker moest op de grond gaan liggen", vertelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn in Bureau NH. "Zoals je kunt voorstellen is dit verschrikkelijk angstig geweest voor die medewerker."

Bekijk hieronder beelden van de overval





De man maakt geld buit en vlucht met een plastic tas in de richting van de Noordsterweg. Hoewel de overvaller zich goed heeft vermomd, hoopt de politie dat iemand de man herkent aan zijn schoenen of kleding. "Wij willen niets liever dan deze man in de kraag vatten", aldus Boedewijn.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.