Politie Haarlem zoekt eigenaar van deze gestolen spullen

HAARLEM - De politie is op zoek naar de eigenaren van verschillende zonnebrillen, krissen en horloges.

De politie trof de spullen aan bij een verdachte uit de omgeving van Haarlem en vermoedt dat het gaat om de buit van een of meerdere diefstallen.

Naast zonnebrillen en horloges vond de politie ook krissen bij de verdachte. Dit zijn rituele Indonesische, Maleisische of Filipijnse dolken die vaak van vader op zoon worden doorgegeven.

Wie de spullen herkent wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

