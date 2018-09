Man houdt 'kroegentocht' met gestolen pinpas

HILVERSUM - De politie zoekt naar een man die in verschillende kroegen in Hilversum heeft betaald met een gestolen pas.

In een café in Hilversum werd de man in de vroege nacht van woensdag 23 mei op donderdag 24 mei gefilmd terwijl hij afrekende. De pinpas was even daarvoor gestolen uit een woning in de Emmastraat, een paar straten verderop.

Behalve in dit café werd er ook in andere horecagelegenheden gebruik gemaakt van de gestolen pas.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



