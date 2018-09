Sporthal Hoorn ontruimd na rookontwikkeling

HOORN - Een sportcentrum aan de Holenweg in Hoorn is vanochtend ontruimd vanwege rookontwikkeling op de eerste etage.

De rook zou even na 11.00 uur zijn ontstaan. "Meestal is het: waar rook is, is vuur. Maar we zien voorlopig alleen rook en nog geen vuur", vertelde een voorlichter van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws. Omdat de brandweer de exacte locatie van de rookontwikkeling in eerste instantie niet kon vinden, werd er nog druk gezocht naar waar de rook vandaan kwam.

Na een klein uur werd ontdekt dat de brand in een technische ruimte van de hal was ontstaan. Daarna wist de brandweer vrij snel de rookontwikkeling in te dammen.

Een persoon die rook heeft ingeademd, is nagekeken door ambulancepersoneel.