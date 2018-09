App van dochteronderneming ABN Amro nu ook in Duitsland

AMSTERDAM - De financiële dienstverlener Moneyou introduceert de app Moneyou Go nu ook in Duitsland. De dochteronderneming van ABN Amro zet de internationale ambities daarmee kracht bij.

Met de app wil Moneyou gebruikers de mogelijkheid bieden om makkelijker potjes voor verschillende spaar- en betaaldoelen te maken. Gebruikers kunnen op elk moment bepalen uit welk potje ze willen betalen, waardoor ze meer grip op hun geld zouden hebben.

"We zijn zeer trots om nu ook Duitse klanten met de Moneyou Go-app te kunnen helpen om zelf grip te houden op hun geld", zegt Liesbeth Rigter, CEO van Moneyou. "We zijn continu bezig met het toevoegen van extra waarde voor onze klanten, ook in Duitsland."