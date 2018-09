Deel dit artikel:













Man slaat cafébezoeker met glas op achterhoofd, politie geeft beelden vrij Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - De politie heeft bewegende beelden vrijgegeven van een mishandeling in de rokersruimte van een café in Amsterdam. In de nacht van 5 op 7 januari werd een man daar met een glas op zijn achterhoofd geslagen.

Het slachtoffer stond in de rokersruimte van een café aan de Korte Leidsedwarsstraat en kreeg ruzie. Niet veel later werd hij plotseling met een glas op zijn hoofd geslagen door een man die niets met de ruzie te maken had. Heftige beelden

De politie heeft bewust niet de beelden naar buiten gebracht van de aanval zelf. "Het ziet er best wel grof uit", zegt politiewoordvoerder Rob van der Veen in Bureau NH. "Je kan zo veel letsel aanbrengen met zo'n glas." Bekijk hieronder de video van de dader



Een foto van de dader werd begin augustus al getoond door de politie. Nu zijn er ook bewegende beelden vrijgegeven van het moment vlak voordat hij het glas kapot slaat op het achterhoofd van het slachtoffer. Op de beelden is te zien dat de man waarschijnlijk een tatoeage heeft op zijn linkerarm. Wie de man herkent wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Tips?

Wie meer weet over deze zaak kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



