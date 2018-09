Wedstrijden betaald voetbal mogelijk in gevaar vanwege politiestaking

ZEIST - Er bestaat een kans dat er wedstrijden in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden afgelast. Als gevolg van een mogelijke landelijke politiestaking, voelt de KNVB zich genoodzaakt hierop te anticiperen.

De politie gaat komend weekend mogelijk in staking voor een betere cao. Bij voetbalwedstrijden is de politie noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Mocht er geen politie aanwezig zijn bij een wedstrijd, dan kunnen burgemeesters het doorgaan van een wedstrijd te risicovol vinden.

Veiligheidsoverwegingen

Ondanks dat het nog niet zeker is of de politie gaat staken, meldt de KNVB dat een eventuele staking gevolgen kan hebben voor het betaald voetbal. "Als dit doorgaat, is er een mogelijkheid dat komende speelronde (14, 15 en 16 september) vanuit veiligheidsoverwegingen niet alle geplande wedstrijden in het betaald voetbal (Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie) door kunnen gaan."

Contact met clubs en gemeentes

"Hierover onderhouden we nauw contact met de clubs en gemeentes", meldt de voetbalbond op haar website. "Zij werken momenteel al keihard aan alternatieven om dit weekend zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen laten spelen, mocht de staking doorgaan en mochten de betreffende burgemeesters het doorgaan van de duels verantwoord vinden."

De volgende wedstrijden staan komend weekend op het programma, maar het doorgaan ervan is nog onzeker:

Vrijdag

FC Volendam - TOP Oss (20.00 uur)

SC Cambuur - Telstar (20.00 uur)

Jong AZ - Go Ahead Eagles (20.00 uur)

Zaterdag

Ajax FC Groningen (20.45 uur)

Zondag