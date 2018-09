Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemeente Schagen werkt vestiging Lidl buiten stadscentrum tegen Foto: Shutterstock

SCHAGEN - De gemeente Schagen wil in gesprek met supermarktketen Lidl over haar wens om zich in Schagen te vestigen. Het college hoopt hiermee te voorkomen dat er een Lidl-supermarkt buiten het stadscentrum komt.

Dat schrijft onze mediapartner Schagen FM. Lidl heeft vorige week een aanvraag gedaan om zich te vestigen aan de Zuiderweg in Schagen, op het terrein van aannemer Oudshoorn. Lees ook: Online petitie voor komst Lidl naar Schagen: "We hebben blozende wangetjes" De gemeente ziet de vestiging van een supermarkt buiten het stadscentrum niet zitten, maar moet wel meewerken omdat het bestemmingsplan een supermarkt op deze locatie toestaat. Een poging om dat te veranderen kwam te laat. Ze is daarom verplicht om vergunning te verlenen voor vestiging van de Lidl aan de Zuiderweg. Alternatieven

Toch geeft de gemeente het nog niet op. Ze wil nu in gesprek met supermarktketen Lidl om mogelijke alternatieven te bespreken. Ook wordt met aannemer Oudshoorn gesproken over de toekomstige bestemming van het terrein.