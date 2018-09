Jong Oranje-aanvoerder Til: 'EK is bijna onmogelijk'

ALKMAAR - Jong Oranje leed dinsdagavond een pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Jong Schotland (1-2). Aanvoerder Guus Til noemt de kansen op het EK na het verlies 'bijna onmogelijk'.

De middenvelder van AZ was na afloop niet te spreken over het optreden van zijn ploeg. "We zijn weinig aan voetballen toegekomen. Ik denk niet dat het een leuke wedstrijd was om naar te kijken. Het liep niet. Daarom moesten we het op karakter proberen. Ook dat lukte niet.''

Lees ook: Jong Oranje vrijwel zeker uitgeschakeld voor EK

De wedstrijd tegen Jong Schotland was er een in de EK-kwalificatiereeks. Met nog twee wedstrijden te gaan, weet Til dat het heel moeilijk gaat worden. "Het is bijna onmogelijk. We moeten de laatste twee duels winnen en dan zien we wel." Jong Oranje speelt nog 12 oktober tegen Jong Letland en op 16 oktober tegen Jong Oekraïne.