Voetbalclub Alkmaarsche Boys balanceert op rand van afgrond

ALKMAAR - Sinds een aantal jaar lukt het voetbalclub Alkmaarsche Boys nauwelijks om nieuwe leden aan te trekken. Het aantal teams dat dit seizoen is ingeschreven bij de KNVB is (nog) kleiner geworden, waardoor de financiën flink onder druk staan. De hand moet op de knip en er is geen ruimte meer voor extraatjes.

Dit schrijft onze mediapartner Alkmaar Centraal.

Alkmaarsche Boys is in 1931 opgericht en één van de oudste voetbalclubs in Alkmaar. De club kent een rijke voetbalhistorie en was in de gloriedagen een populaire club om bij te voetballen. Dat de vereniging tegenwoordig nauwelijks aanwas heeft van jonge spelers komt volgens Alkmaar Centraal niet alleen door vergrijzing van de wijk Overdie of door het ruime aanbod van voetbalclubs. De club worstelt ook met een beschadigd imago.

Deuk

Dat imago heeft in de laatste tien jaar een flinke deuk opgelopen door problemen met een aantal teams. Door agressie op het veld en onsportief gedrag liepen spanningen tijdens wedstrijden regelmatig hoog op. Het bestuur heeft toen ingegrepen door de betreffende leden en zelfs hele teams uit de club te zetten. Maar die onrustige periode achtervolgt de Alkmaarsche Boys nog steeds: ouders kiezen daardoor vaak voor een andere club.

Bovendien kampt Alkmaarsche Boys met een structureel en ernstig tekort aan vrijwilligers. De ouders van de leden die zich nog wel hebben gemeld, laten zich nauwelijks zien en zijn zeker niet strikken voor bijvoorbeeld een bardienst. De vrijwilligers die nog wel actief zijn, hebben daardoor inmiddels een dagtaak aan het verenigingswerk en beleven er nauwelijks plezier aan. "Mensen vergissen zich in wat er komt kijken bij het draaiende houden van een vereniging," , licht voorzitter Michel Kuijpers toe.

"Als er geen mensen opstaan om te helpen, dan moeten we kijken naar andere opties. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld de contributie omhoog gaat om zaken te kunnen uitbesteden. Of juist versoberen zoals bijvoorbeeld het sluiten van de kantine. In het ergste geval moet de stekker eruit."

Spoedvergadering

Vorige week kondigde Kuijpers aan dat hij zich na drie termijnen van drie jaar niet meer verkiesbaar stelt. Een spoedvergadering van het bestuur volgde en daar is besloten om alle leden bijeen te roepen om de noodklok te luiden. Het bestuur hoopt vurig dat er vrijwilligers opstaan om toch een bijdrage te leveren aan de club.

De extra ingelaste ledenvergadering plaats op 28 september in de kantine van de Alkmaarsche Boys. Het bestuur bespreekt dan met de leden wat de opties zijn om de problemen op te lossen. "We doen er alles aan om de club te laten voortbestaan," benadrukt Kuijpers.