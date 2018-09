Deel dit artikel:













Lange file op A9 richting Amstelveen door ongeluk Foto: Rijkswaterstaat

ZAANDAM - Door een ongeluk op de A9 is er een flinke file ontstaan in de richting van Amstelveen. De linkerrijstrook is afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van meer dan een half uur.

Hoe lang dit gaat duren is onbekend. Ook is het onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij het ongeluk. Eerder vanochtend ging het ook al fout op de A7 van Avenhorn naar Purmerend. Dat kwam door een ongeluk ter hoogte van Purmerend-Noord, waardoor de linkerrijstrook was afgesloten.Inmiddels is de weg vrij en kan het verkeer er langs. Meer ongelukken

Ook op de A9 ging het vanochtend mis. Door een ongeluk is de linkerrijstrook afgesloten. Het verkeer doet er hierdoor 12 minuten langer over. Drukte rond Amsterdam

Rond Amsterdam ging het lang goed, maar ook daar is het nu druk. Op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Coenplein is er een vertraging van bijna een kwartier.