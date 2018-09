Deel dit artikel:













De Peiling: Veel Nederlanders te dik, maar tevreden met hun gewicht Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Meer dan de helft van de Nederlanders met overgewicht is tevreden met zijn of haar gewicht, ondanks de extra kilo's. Hoe is dat bij jou?

Steeds dikker

Steeds meer Nederlanders zijn volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek te dik. Begin jaren tachtig kampte nog 33 procent van te bevolking met overgewicht. Nu is dat 50 procent. Mannen blijer

Het lijkt er op dat we die extra kilo's steeds meer accepteren. Mannen nog meer dan vrouwen. Van alle volwassen mannen zijn zeven op de tien tevreden met hun gewicht, tegen zes op de tien vrouwen. BMI

De mate van overgewicht wordt gemeten met de zogeheten body mass index (BMI). Dat is het gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Het Voedingscentrum heeft hier een handige rekentool online staan. Bij een volwassene is sprake van matig overgewicht bij een BMI van 25 tot 30. Bij een BMI van 30 of hoger is er sprake van obesitas. Hoe blij ben jij?

Kan het jou nog iets schelen, een paar kilootjes meer? Heb je voor mensen die toch weer wat gewicht kwijt willen een gouden afvaltip die wél werkt, zonder dat we doodongelukkig met een rijstwafel op de bank zitten? We horen het graag van je!