Bijna de helft Nederlanders te zwaar

NOORD-HOLLAND - Bijna de helft van alle volwassen Nederlanders heeft matig of ernstig overgewicht. Een op de vijf mensen met obesitas (ernstig overgewicht) heeft hier geen moeite mee, concludeert statistiekbureau CBS in een onderzoek.

Twee op de vijf met ernstig overgewicht zijn hier echter wel ontevreden over. Ernstig overgewicht komt steeds vaker voor. Het percentage te zware mensen is sinds begin jaren tachtig bijna verdrievoudigd, van 5 procent naar 14 procent. Obesitas komt bij vrouwen (15 procent) iets vaker voor dan bij mannen (13 procent).

Van alle volwassen mannen zijn zeven op de tien tevreden met hun gewicht, tegen zes op de tien vrouwen.

De mate van overgewicht wordt gemeten met de zogeheten body mass index (BMI), het gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Bij een volwassene is sprake van matig overgewicht bij een BMI van 25 tot 30. Bij een BMI van 30 of hoger is er sprake van obesitas.