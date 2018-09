Dorpen Nieuwe Niedorp en Winkel binden komende dagen de bloemenstrijd aan

NIEUWE NIEDORP - De komende dagen vindt er weer een broederlijke strijd plaats tussen Nieuwe Niedorp en Winkel. Dit weekend viert de één Floralia met bloemmozaïeken, een week later wordt bij de ander de Corso gehouden. Welk evenement het mooiste is, wordt niet alleen op dorpsniveau uitgevochten, ook binnen families zijn de meningen verdeeld.

De broers Tom en Mike Spaansen kunnen het bijvoorbeeld niet eens worden. Tom is gek van de Floralia: "Het is net als bij de rest van de dorpsbewoners heel speciaal voor mij. Het is denk ik het mooiste weekend van het jaar." Maar Mike gaat vol voor de Corso in Winkel: "Hier leef ik naartoe, elk jaar weer. Het jaar begint met Corso en eindigt met Corso."

Postzegels en skelters

De competitie onderling komt vooral neer op vrolijk sarren. "Zij noemen onze mozaïeken postzegels, wij noemen hun praalwagens skelters", lacht Tom. "Mijn broertje is schoolgaand", vertelt Mike. "Hij mag mijn auto lenen, geen punt, maar er komt wel elk jaar een Corso-sticker op."

De mannen zijn geboren in Winkel, maar Tom is in Niedorp gaan wonen en raakte daar besmet met het Floralia-virus. In een schuur buiten het dorp bouwen zij aan hun mozaïek. Het thema dit jaar is 'sprookjes': wat het gaat worden, wil hij niet zeggen, maar het belooft iets spannends te worden. "We hebben lekker out of the box gedacht."

Niet slapen

Bij Mike begint de Corso-koorts inmiddels ook op te lopen. Nog twee weken en dan begint de optocht. Om alles klaar te krijgen zal er nog hard gewerkt worden: van slapen komt weinig terecht. "Ja, als iedereen de wagen op zondag weer heeft gezien en je hoort het applaus van de toeschouwers, dan is het dat allemaal waard."

De competitie, niet alleen bij de broers, draait uiteindelijk altijd uit op een feestje. "Als het erop neerkomt, dan helpen we elkaar", vertelt Tom. En natuurlijk gaan ze gewoon bij elkaar kijken. "Ja, dat komt wel goed", zeggen de broers.