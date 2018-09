Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bij Schiphol van miljoenen 'beroofde' vrachtwagenchauffeur nu zelf verdachte Foto: Media TV / Josh Wallet

SCHIPHOL - De vrachtwagenchauffeur die vorige maand verklaarde bij Schiphol beroofd te zijn van een miljoenentransport is gearresteerd door de Koninklijke Marechaussee. De 42-jarige man uit Amsterdam is nu verdachte in het onderzoek naar de op 14 augustus gestolen vrachtauto met dure elektronica.

Dit meldt de Koninklijke Marechaussee op Twitter. In de vrachtwagen zaten spullen ter waarde van vijf miljoen euro. Hij werd als gestolen opgegeven. Onder bedreiging

De chauffeur verklaarde detijds aan de Pelikaanweg te zijn beroofd, mishandeld, vastgebonden en in een kofferbak gestopt om pas later weer te worden vrijgelaten in de buurt van het vliegveld. De vrachtauto zelf werd anderhalve week later uitgebrand teruggevonden. Woning doorzocht

Na de arrestatie van vanmorgen werd de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij is een grote hoeveelheid contant geld, telefoons en computerapparatuur in beslag genomen. De verdachte zit op dit moment vast. De Koninklijke Marechaussee verricht onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland verder onderzoek naar deze zaak. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.