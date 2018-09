Ophef vanwege 'ongeval-selfie'

Foto: AS Media

PURMEREND - Vandaag vond in de Weidevenne een ongeluk plaats tussen een brommer en een fietser. Vlak na het incident ontstond op social media flinke ophef vanwege een selfie van een man met één van de slachtoffers.

De maker van de selfie is een vriend van het vrouwelijke slachtoffer, zo blijkt nu. ''Het was op dat moment al duidelijk dat het goed met me ging. Gewoon een leuke foto voor het nageslacht' zo meldt de vrouw aan Regio Purmerend.

Degene die de foto vanmiddag op social media plaatste, is echter een volstrekt onbekende van het slachtoffer. Op deze manier wilde de plaatser van de selfie aandacht vragen voor het gevaarlijke kruispunt.