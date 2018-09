Een hart onder de riem voor vader Dascha: tientallen mensen verzamelen bij politiebureau

Die video-opnames maken onderdeel uit van het onderzoeksdossier dat in handen is van het Openbaar Ministerie. Het OM liet eerder vandaag weten dat een verstrekking van het dossier niet mogelijk is in verband met de privacy van andere betrokkenen.

"Dan zou het zomaar kunnen dat ik hier twee weken zit", zegt René tegen NH Nieuws. Hij ging vanmiddag al naar het politiebureau om te vragen om de camerabeelden. Vervolgens riep Graafsma iedereen op om ook te komen en bloemen neer te leggen. Rond acht uur kwam hij het bureau uit en sprak hij de tientallen steunbetuigers toe.

Goed gevoel

Er zijn bloemen neergelegd, er branden kaarsen en een enkeling liet een boodschap achter. 'Iedereen heeft recht op de waarheid', staat er op papier. René laat weten zich erg gesteund te voelen door alle mensen die de moeite namen om langs te komen. "Ik ga met een goed gevoel de nacht in."

Het Openbaar Ministerie zei verder vanavond tegen NH Nieuws de videobeelden nog niet aan René te hebben getoond, omdat hij er niet naar zou hebben gevraagd. Wel staan ze open voor een gesprek. Gister zei het OM nog de beelden wel degelijk te hebben laten zien aan de nabestaanden van Dascha.