Jong Oranje vrijwel zeker uitgeschakeld voor EK

DOETINCHEM - Jong Oranje had maar één opdracht in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Schotland en dat was winnen. Hoewel Oranje verreweg het meeste balbezit had en ook de meeste doelpogingen achter de naam kreeg was het Jong Schotland dat met 2-1 won op de Vijverberg in Doetinchem. Daardoor is de EK-kwalificatie vrijwel onmogelijk geworden. Jong Oranje eindigde ook nog met tien spelers nadat Pablo Rosario in de 88e minuut met rood van het veld moest.

Jong Oranje zakt naar vierde plek

In de poule van zes ploegen gaat Jong Engeland souverein aan kop. Jong Oranje speelde twee keer gelijk tegen de Engelsen, verloor uit bij Jong Oekraïne en verloor uit bij Jong Schotland. De opdracht was dus om de resterende drie wedstrijden te winnen. Na de verloren thuiswedstrijd van vanavond tegen de Schotten kunnen de spelers van bondscoach Erwin van Looi kwalificatie bijna wel uit het hoofd zetten. Alleen de vier beste nummers twee van de poules mogen via play-offs nog proberen een EK-ticket te veroveren en Nederland is na vanavond van de tweede naar de vierde plaats gezakt met twaalf punten na acht duels.

De Schotten hadden in Doetinchem in de hele wedstrijd vier goede kansen: een bal op de lat, een op de paal, een doelpunt en een strafschop. Daar tegenover stonden legio kansen voor Jong Oranje maar spits Sam Lammers gaf vaak niet thuis en ook Richairo Zivkovic, die hem na een uur spelen verving, kreeg de bal er niet in.

Vier AZ'ers in de basis

Jong Oranje startte de wedstrijd tegen Jong Schotland met vier AZ-spelers in de basis: Guus Til, Oussama Idriss, TeunKoopmeiners en Thomas Ouwejan. Nederland heeft nog een aantal spelers die uit hadden mogen komen voor Jong Oranje, maar die talenten spelen allemaal al in het 'grote' Oranje: Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Justin Kluivert. En dan is er ook nog de geblesseerde Steven Bergwijn.

Geen doelpunten voor rust

De eerste grote kans in het duel was voor de Schot Michael Johnston, die de bal na elf minuten tegen de paal schoot. Niet veel later schoot Teun Koopmeiners de bal op de lat en dat kunstje haalde Stephen Mallan aan de andere kant ook uit. Nadat Lammers een paar kansen uit voorzetten had gemist kreeg Thomas Ouwejan kort voor de rust de bal uit de kluts voor zijn voeten en zette twee spelers op het verkeerde been. De Schotse keeper Rob McCrorie kreeg nog net zijn vingertoppen tegen zijn schot aan, zodat de ploegen met 0-0 gingen rusten.

Fout keeper Bijlow

In de eerste helft was al duidelijk dat Jong Schotland weinig kon creëren. Het was dan ook aan een grote fout van keeper Justin Bijlow te danken dat de Schotten in de 54e minuut op voorsprong kwamen. Bijlow kwam ver uit zijn doel en had de bal over de zijlijn moeten trappen, maar hij verspeelde de bal en Fraser Hornby schoot de bal met een boogje in het lege doel.

Gelijkmaker Koopmeiners

Daarna moest Jong Oranje nog meer de aanval zoeken, want alleen winst telde in deze wedstrijd. Daarvoor werd de falende spits Lammers gewisseld voor Richairo Zivkovic en met Bart Ramselaar voor Ouwejan ging Oranje met slechts drie verdedigers spelen. Na twee kansen voor Zivkovic, was het met nog twintig minuten te gaan Teun Koopmeiners die voor de gelijkmaker zorgde. Zijn vrije trap ging via de muur in het Schotse doel.

Rood Rosario en penalty Schotland

Jong Oranje bleef de Schotten terugdrukken, die op het laatst met zes op een lijn stonden met vier spelers ervoor. Het was lastig voor de Nederlanders om daar een gaatje in te vinden. Bij een van de weinige uitvallen van de Schotten maakte Rosario in de 88e minuut een overtreding in het strafschopgebied. Hornby verzilverde de gegeven penalty waardoor Jong Oranje EK-kwalificatie wel kon vergeten.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Dumfries, Fosu-Mensah, v. Drongelen, Ouwejan (Ramselaar/60); Rosario, Til, Koopmeiners; Idrissi (Malen/76), Lammers (Zivkovic/60), Groeneveld.

Opstelling Jong Schotland: Rob McCrorie; Magennis, Cadden, Bates, Porteous, Hornby, Ross McCrorie, Smith, Johnston (Gilmour/70), Campbell (Ferguson/39), Mallan (Mcintyre/78)