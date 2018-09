Raadsleden schenden mogelijk ambtsgeheim: burgemeester stapt naar politie

BLOEMENDAAL - Burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal heeft bij de politie melding gemaakt van mogelijk schenden van het ambtsgeheim door enkele (oud-)raadsleden. Het is nu aan het openbaar ministerie om de zaak al dan niet te onderzoeken.

Roest heeft deze opmerkelijke stap in een brief aan de huidige raad bekendgemaakt. Wie de (oud-)raadsleden zijn, schrijft hij niet in de brief.

In het jarenlang slepende conflict tussen de gemeente Bloemendaal en de eigenaren van landgoed Elswoutshoek zijn door de gemeente veel documenten geheim verklaard of zelfs achtergehouden, bleek uit een extern rapport. Jarenlang werd door de gemeente gezegd dat veel mails die met het conflict te maken hebben, niet bestonden. Uit Wob-verzoeken en in de externe rapporten is duidelijk geworden dat die al die informatie wel degelijk bestaat.

Verstoppen

Tegen raadslid Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) is in 2014 aangifte gedaan door toenmalig burgemeester Ruud Nederveen. Zij openbaarde stukken over de jarenlange ruzie met de landgoedeigenaren, de broers Slewe. Volgens de gemeente waren die documenten geheim. In de strafzaak tegen Roos kwam onlangs een hoop nieuwe informatie naar voren die de gemeente liever wilde verstoppen. Deze had Roos gelezen toen zij toegang kreeg tot de archieven.

Daaruit bleek dat ambtenaren in 2014 aan het college meldden dat raadsleden zich strafbaar hadden gedragen door geheim verklaarde informatie toch te delen met derden. Nu er vragen zijn gesteld door Liberaal Bloemendaal over deze passage, stapt Roest ermee naar de politie. In het jaar dat er aangifte werd gedaan tegen Roos, lag er dus een advies hetzelfde te doen met andere raadsleden. Die bleven tot nu toe buiten schot.

Marielys Roos wacht in oktober een voortzetting van het hoger beroep in haar strafzaak.