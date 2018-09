Jaap de Jong heeft compleet Aermacchi Motorfietsenmuseum in zijn huiskamer

WEESP - Jaap de Jong runt in zijn huiskamer in Weesp een compleet Aermacchi motorfietsenmuseum. Het is het resultaat van meer dan 50 jaar verzamelen en de onvoorwaardelijke steun van zijn andere grote liefde, zijn vrouw Ellen.

In 1961 kocht Jaap de Jong zijn eerste Aermacchi motorfiets, en vanaf dat moment was hij verkocht. Tot die tijd waren de meeste motorfietsen van Duitse makelij en vaak groot en zwart. Maar de motoren van de Italiaanse merk Aermacchi waren subtiel afgewerkt, in stijlvolle kleuren en hadden elegante vormen.

LEES OOK: Vomar-fan opent eigen museum in Den Helder

Een paar jaar later begon hij met verzamelen. En nu ruim 50 jaar later is er weinig van het merk Aermacchi wat hij nog niet heeft. Alle 45 modellen die de Aermacchifabriek - al dan niet samen met Harley Davidson - gemaakt heeft, staan in de huiskamer uitgestald. De meeste zijn nog in topconditie en kunnen zo de weg weer op.

“Gelukkig heeft de fabriek maar tot 1972 motorfietsen gemaakt, want ik zou niet weten waar ik de rest zou moeten laten”, grapt Jaap in zijn overvolle huiskamer. Dat de huiskamer een museum is, is vooral te danken aan zijn vrouw Ellen. "Zij kwam in 2000 met het idee om de woonkamer te verhuizen naar boven en van de benedenverdieping een museum te maken", vertelt Jaap tegen NH Nieuws.

'Uitverzameld'

Het gevaar van een verzamelaar is altijd dat er niets meer te vinden is. En dat geeft Jaap een dubbel gevoel. “Enerzijds heb je het gehaald anderzijds ben je ‘uitverzameld’. Tja, een einde verhaal is natuurlijk nooit leuk”, verzucht hij droevig.

Gelukkig voor Jaap is er soms nog iets moois te vinden om aan zijn verzameling toe te voegen. Zoals een nummerkuipje voor op het stuur. Bij zijn eerste motor was hij het kwijtgeraakt. “Ik loop al dertig jaar te zoeken op beurzen in Italië naar hetzelfde kuipje. En afgelopen weekend heb ik het gevonden”, vertelt hij glunderend.

Het Aermacchi-museum Jaap is gevestigd aan de Hoogstraat 13 in Weesp. Een afspraak maken met Jaap om langs te komen kan op telefoonnummer 0294-410551.