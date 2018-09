Deel dit artikel:













Kunst in plaats van graffiti: "Nu maar hopen dat iedereen er af blijft" Foto: NH Nieuws / Geja Sikma

HAARLEM - Haarlemmers zetten in de strijd tegen graffiti heuse muurschilderingen in. In de Gierstraat werkt de Haarlemse kunstenaar Eric Coolen aan een fraai tafereel. En de Haarlems Trudy Kootwijk heeft sinds het schilderwerk op haar muur geen last meer van 'tags' op haar huis.

Geschreven door Geja Sikma

Als je op het terras van het café zit, is het bijna gezichtsbedrog. Er staat een man onder een luifel en een ander zit naast hem gitaar te spelen terwijl de poes voorbij loopt. Kunstenaar Eric Coolen brengt weer een nieuwe laag grijze verf aan op een broekspijp. Het is 'zijn hoekje' op de muur, waar hij Godfried Bomans weer tot leven brengt. "Ik haal hem er nu al uit hoor, die Bomans", zegt een passerende racefietsers die even de tijd neemt om het schilderij te bewonderen. Respect

Steeds vaker zien kunstenaars lege muren als een groot canvas. En een bijkomend voordeel is dat er geen graffiti meer op wordt gespoten. Zo merkte ook Trudy Koolwijk uit Haarlem-Noord. Ze moest vaak haar lange, lege buitenmuur schoonschrobben. "Je werd er moedeloos van want elke week kwam er wel weer een nieuw woord op te staan. Dat mensen dus geen respect tonen tegenover wat van jou is." Nu prijkt ruim een half jaar een inmens groot, zwart-geel schilderij van Sydney Waerts op haar muur, van een klein meisje aan de vloedlijn met kauwen om haar heen vliegend. Code

Ze denkt dat de graffiti-artiesten ook echt de 'code' in acht nemen. "Als een artiest iets op de muur maakt, dan moet je er vanaf blijven." Eric Coolen en zijn opdrachtgever Ton Veenhof van café 't Kantoor hopen dat die code ook in de Gierstraat geldt. En Veenhof denkt dat er nog wel meer plekken in Haarlem zijn die een schilderij kunnen gebruiken. "Als we zien wat voor reacties we hier krijgen, dan ik denk dat het een handreiking is aan anderen om dit op te pakken."