Vader omgekomen Dascha wil actie: "Leg vanavond bloemen bij het politiebureau"

"Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met de politie Hilversum en ben erop gewezen terug te moeten naar het Openbaar Ministerie, maar daar zijn wij (de moeder en ik) al een aantal keren geweest. Ik laat me niet meer van het kastje naar de muur sturen, dus heb ik aangegeven op het politiebureau te blijven totdat hier het nodige resultaat is bereikt", aldus René.

"Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met de politie Hilversum en ben erop gewezen terug te moeten naar het Openbaar Ministerie, maar daar zijn wij (de moeder en ik) al een aantal keren geweest. Ik laat me niet meer van het kastje naar de muur sturen, dus heb ik aangegeven op het politiebureau te blijven totdat hier het nodige resultaat is bereikt", aldus René.

De Hilversummer ging vandaag naar het politiebureau om te vragen om de laatste camerabeelden van zijn 16-jarige dochter Dascha Graafsma. Ze werd eind november 2015 na een avond stappen doodgereden door een trein. De politie concludeerde zelfmoord, maar de familie heeft nog veel vraagtekens en laat daarom zelf onderzoek doen. Eerder brachten de onderzoekers al nieuwe feiten aan het licht.

Lees ook: Vader van omgekomen Dascha (16) start petitie voor camerabeelden: "Help ons"

In zijn Facebook-bericht staat verder: "Ik krijg van mensen veelvuldig de vraag wat ze kunnen bijdragen. In dit stadium gaat het vooral om morele steun dus mocht u iets willen doen, doe dat dan door om 20.00 uur aanwezig te zijn voor het politiebureau te Hilversum om uw steun te betuigen doormiddel van bijvoorbeeld bloemen (of iets anders wat voor u goed voelt) neer te leggen voor het politiebureau. Alleen uw aanwezigheid wordt ookal enorm gewaardeerd."

René laat ook nog weten op het politiebureau te blijven.