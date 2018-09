Deel dit artikel:













Superfan Glennis Grace wacht in spanning af Foto: ANP

VOLENDAM - Ger Tuijp gaat een korte nacht tegemoet, want om twee uur vannacht begint de halve finale van America's Got Talent. Extra spannend voor superfan Ger want zijn Idool Glennis Grace doet mee met het Amerikaanse kijkcijferkanon.

De Amsterdamse zangeres gooide eerder al hoge ogen met haar nummers van Whitney Houston. Jurylid Simon Cowell noemde de Jordanees zelfs een ster. LEES OOK: Glennis Grace strijdt voor finaleplek America's Got Talent Unieke ervaring

Ger is niet zomaar fan, hij volgt Glennis al op de voet sinds haar optreden bij The Soundmixshow. Ook werd hij tijdens en optreden door Glennis het podium opgetrokken en mocht daar met haar een duet zingen. Dat ging de geboren Volendammer prima af. Nu wil hij niet voor ons zingen omdat hij net vier dagen kermis achter de rug heeft. Als zijn idool vannacht niet wint dan maakt dat voor Ger niets uit: "Voor mij is ze al een winnaar".