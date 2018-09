Helen Shepherd: Een ster zonder sterallures

IJMUIDEN - De dood van Helen Helen Shepherd maakt indruk op haar nabestaanden. “We zijn geschokt”, zegt vriendin Joke Schol. Haar nicht Marjolein Plug: “Het is heel moeilijk voor ons.”

Beide vrouwen vertellen dat de laatste laatste jaren van haar leven moeilijk waren voor Helen Shepherd; de zangeres van The Shepherds die maandag op 78-jarige leeftijd overleed in verzorgingstehuis Velserduin in IJmuiden. "Na haar hersenbloeding in 2008 kon ze niet meer goed praten", zegt Joke. "Dat is natuurlijk vreselijk voor een ras-artiest”, vult Marjolein aan. Beide vrouwen bewaren warme herinneringen aan Helen Shepherd die ze ‘een geweldige vrouw’ noemen ‘die voor iedereen klaar stond.’

Geen sterallures

Hoewel ze een groot artiest was, had ze geen last van sterallures. Joke: “Als ze boodschappen deed, werd ze door iedereen aangeklampt, maar daar maakte ze geen probleem van. Ze had voor iedereen een goed woordje.”

Helen Shepherd heette eigenlijk Lenie Schaap. Ze kwam uit een doorsnee-IJmuidens gezin dat op één bepaald vlak niet zo doorsnee was. Helen en haar broers Jan en Nico waren uitermate muzikaal. Dat leidde tot The Shepherds die in de jaren zestig van de vorige eeuw bijna wekelijks op televisie waren; onder meer in de show van Cor Steyn.

Snip en Snap

Ook waren ze graag geziene gasten in het theater, zoals in de Snip en Snap-revue. Ze vielen vooral op doordat ze oude volksliedjes van een nieuw arrangement voorzagen. Hun grootste hit was ‘Dank U.’ Ook traden ze veel op in Engeland en Duitsland.

In 1966 deed Helen mee aan het nationale songfestival. Ze werd derde met het nummer ‘Wereld.’ Milly Scott werd dat jaar winnaar. Helen was het laatst levende lid van The Shepherds. Nico overleed in 1999 en Jan in 2016.