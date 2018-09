Judoka Grol wil graag door tot Spelen van 2020

HAARLEM - Judoka Henk Grol wil graag door tot de Spelen van 2020 in Tokyo. "Dat is zeker mijn ambitie om af te sluiten op de Spelen van 2020", aldus Grol.

Op basis van resultaten, de fysieke gesteldheid en zin maakte de inwoner van Haarlem zijn keuze. "Het is natuurlijk wel belangrijk dat ik mee kan blijven doen voor de medailles. Anton Gesink werd in 1964 inm Tokyo olympisch kampioen. Het zou fantstisch zijn als Henk Grol dat in 2020 doet. Het is een droomverhaal om zo te eindigen", aldus Grol.

Eerst staat volgende week het WK Judo in Bakoe voor de judoka op het programma.