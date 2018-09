Deel dit artikel:













Jonge vrouw aangevallen na festiviteiten Heemskerkse feestweek Foto: Google Streetview

HEEMSKERK - Een jonge vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Heemskerkse Beethovenstraat vanuit het niets en van achteren aangevallen.

Dat gebeurde rond 4.45 uur, toen de festiviteiten van de Heemskerkse feestweek op z'n eind liepen. Omdat daardoor nog veel mensen op straat waren, hoopt de politie dat er mensen zijn die iets van de aanval hebben meegekregen. De vrouw verweerde zich door haar belager op z'n hoofd te slaan. Mogelijk heeft hij daar een hoofdwond aan overgehouden. Signalement

Het gaat om een donkergetinte man van ongeveer 1,70 meter lang en tussen de 20 en 30 jaar oud. De bewuste avond droeg hij een zwart bomberjack, een blauw-groen vest met capuchon en een donkere spijkerbroek. Of de vrouw gewond is geraakt bij de aanval is niet bekend. Wie informatie heeft die kan helpen bij de opsporing van de dader wordt verzocht te bellen met de politie op 0900-8844.