Hinder voor Haarlemse horeca tijdens 'heftigste politieactie ooit'

HAARLEM - Café's, bars en restaurants hebben dit weekeinde last van de actie van politie. Deze 'heftigste politieactie ooit' betekent voor de horeca dat de politie niet voor kleine vergrijpen komt opdraven als betalen met vals geld of diefstal. "De politie is voor noodgevallen zeker nog bereikbaar", heeft regiomanager Ivo Berkhoff van Koninklijke Horeca Nederland vanmiddag te horen gekregen.

Berkhoff: "Wij hebben een portofoon-systeem in Haarlem waar de politie op meeluistert. Als er echt spoedeisende zaken zijn komt de politie ons zeker helpen."

Haarlem krijgt er dit weekeinde niet extra portiers of beveiligers bij. "We hebben in Haarlem al een hoog beveiligingsniveau. We werken bijvoorbeeld in een systeem van collectieve horecaontzeggingen waar 40 zaken bij zijn aangesloten. Word je er in eentje uitgezet, kom je er bij de andere 39 ook niet meer in."

Cao-onderhandelingen

Vanmiddag sprak Horeca Nederland met de gemeente en de politie over het komende weekeinde. Dan voeren agenten actie voor een betere cao. Berkhoff hoopt stiekem dat de cao-onderhandelingen nog voor het weekeinde zijn afgerond. Dan zijn de acties overbodig.

In de regio Amsterdam-Haarlem staan dit weekeinde zestien evenementen gepland. "De evenementen zullen zelf voor extra maatregelen zorgen. Daar wordt sowieso al veel met toezichthouders gewerkt. Mijn verwachting is dat ze daarmee gaan opschalen."