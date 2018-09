Bedreigingen om 'racistische' make-up: "Ze zouden mijn kinderen iets aandoen"

HAARLEMMERMEER - Het werk van make-up artist Annemieke Tip is genomineerd voor de Make-up Awards, maar niet iedereen kan het waarderen. "Ik kreeg telefoontjes van mensen die zeiden mijn kinderen iets aan te doen."

Annemieke is nog steeds enorm geschrokken door de heftige reacties. "Bah, dit is een vorm van blackfacing, dat is racisme", leest de Hoofddorpse voor, terwijl ze naar de reacties bij de foto op Facebook kijkt. "Nog eentje: mijn huidskleur is geen kostuum, je zou gediskwalificeerd moeten worden!"



Het gaat allemaal om een foto zie ze had ingestuurd voor de Make-Up Awards, een wedstrijd voor visagisten. Het gezicht van het blanke model is gedeeltelijk bruin geschminkt. Toen Annemieke bij de acht genomineerden bleek te zitten, werd de foto gedeeld op Facebook. Vanaf dat moment stroomden de reacties binnen.



Bedreigingen

Het begon met een paar berichten op Facebook, waarin mensen tegen Annemieke zeiden dat ze het racistisch vonden. "Daarna kreeg ik ook telefoontjes. Ze dwongen mij om de foto te verwijderen, en als ik dat niet zou doen, zouden ze mijn kinderen iets aandoen", vertelt ze.



Annemieke deed aangifte bij de politie. "Daarna werd ik wéér gebeld, en werd tegen me gezegd dat ze me daar gezien hadden. Ook vertelden ze dat ze wisten dat mijn kinderen alleen naar huis waren gefietst. Het was verschrikkelijk. Heel bedreigend."