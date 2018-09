Dierenambulance West-Friesland rijdt weer: "Bus is picobello!"

DRECHTERLAND - De bus van Stichting Dierenambulance West-Friesland is weer gemaakt en rijdt. Alleen is volgens Arie Slot van de dierenambulance niet iedereen daarvan op de hoogte. "Ik merk dat veel mensen het niet weten, dus we moeten dit goede nieuws even de wereld inbrengen."

De ambulance was deze zomer helemaal op. "Eigenlijk was de bus afgeschreven en konden we er niet meer mee rijden." De vrijwilligers mochten nog wel de bus van roofvogelopvang 'Wings of Change' lenen, maar dat was in de praktijk niet altijd handig. "Zij hadden de bus natuurlijk zelf ook nodig."

Enorm gemist

Noodgedwongen moesten de vrijwilligers de handdoek in de ring gooien. "Soms hadden we wel vijftien telefoontjes per dag en konden we niets doen", vertelt Slot. "We werden enorm gemist."

Maar gelukkig wilde autobedrijf MC Royal Auto uit Grootebroek de stichting helpen. "Ze hebben de hele bus opgeknapt. Hij ziet er weer picobello uit."

In totaal heeft de dierenambulance zo'n vier weken niet kunnen rijden, maar sinds twee weken zijn ze wel weer actief. "Mensen kunnen ons weer bellen."