Kermis Volendam: aanhoudingen, vechtpartijen en drugshandel

VOLENDAM - Ondanks meerdere aanhoudingen, vechtpartijen en een heterdaadje bij het dealen van drugs, spreekt de gemeente Edam-Volendam van een geslaagde kermis. "Het is naar volle tevredenheid verlopen", aldus de gemeente.

Er waren volgens de gemeente "in een aantal gevallen" mensen weggestuurd of aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een drugsdealer werd op heterdaad betrapt en gearresteerd. Ook moest de politie ingrijpen bij enkele vechtpartijen: een tiental keer moesten mensen in de ambulance aan hun verwondingen worden behandeld.

Zo'n 70 keer gingen kermisgangers vanwege valpartijen, verzwikte enkels en schrammen naar de EHBO-post.

De kermis in Edam, een week eerder, is rustiger verlopen. Daar kwamen de EHBO'ers zo'n 20 keer in actie: "Over het algemeen ging het om kleine medische zaken als wespensteken. Eén meisje is gebeten door een pony."