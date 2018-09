Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwaargewonde na ongeluk met heftruck bij ijzerhandel Nieuw-Vennep Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch

NIEUW-VENNEP - Bij een ongeluk met een heftruck op een bedrijfsterrein aan de Staringstraat in Nieuw-Vennep is vanmiddag iemand gewond geraakt. Het letsel is zo ernstig dat het slachtoffer is gereanimeerd.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. "Er zat niemand bekneld, maar het slachtoffer is wel gereanimeerd." Het is nog niet duidelijk of het om man of een vrouw gaat. Het ongeluk gebeurde op het terrein van ijzer- en metaalhandel Van Groningen B.V. Behalve ambulancepersoneel werd er ook een traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is na de reanimatie naar het VUmc in Amsterdam gebracht. Arbeidsinspectie

Wat zich exact heeft afgespeeld is bij de Veiligheidsregio nog niet bekend. De arbeidsinspectie doet momenteel onderzoek naar de gebeurtenissen.