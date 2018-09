Deel dit artikel:













Baby on board: Ellen Hoog in verwachting van eerste kindje Foto: Instagram @ellen_hoog

BLOEMENDAAL - Babynieuws uit hockeyland! De geboren Bloemendaalse ex-hockeyster Ellen Hoog (32) is in verwachting van haar eerste kindje. De gelukkige vader is manlief Kelvin de Lang.

Ellen maakte het heugelijke nieuws bekend via Instagram. "Baby on board", schrijft de blonde oud-topsporter. Ze houdt op de foto echofoto's van de kleine spruit vast. Lees ook: Wordt Noor (16) uit Broek in Waterland de nieuwe Ellen Hoog? Hoe lang Hoog al in verwachting is wordt niet vermeld. Toevallig of niet: ook de beste vriendin van Ellen, oud-hockeyster Naomi van As, is zwanger.