Vader Dascha: "Het moet niet veel verder gaan of ik stop ook met eten"

HILVERSUM - De vader van Dascha Graafsma wil koste wat het kost de laatste beelden hebben die er zijn van zijn dochter Dascha. Het Openbaar Ministerie wil die tot nu toe niet geven en daarom ging hij vandaag zelf naar het politiebureau van Hilversum om ze op te eisen.

De 16-jarige Dascha Graafsma werd eind november 2015 na een avond stappen doodgereden door een trein. De politie concludeerde zelfmoord, maar de familie heeft nog veel vraagtekens en laat daarom zelf onderzoek doen. Eerder brachten de onderzoekers al nieuwe feiten aan het licht.



Beelden van die nacht zijn mogelijk essentieel voor de verdere reconstructie. "In het kader van de omstandigheden van het overlijden van mijn dochter spelen de camerabeelden een cruciale rol", legt René Graafsma uit. "Wij hebben al zo hard aangetoond dat het onderzoek van de politie niet deugdelijk is. Dascha heeft recht op de waarheid."

(Tekst gaat verder onder video)





Hij zette eerder deze week een petitie online en deed via Facebook een emotionele oproep om de beelden te krijgen. De reactie hierop van het Openbaar Ministerie dat de familie het dossier al heeft mogen inzien, schoot hem in het verkeerde keelgat. "Tegen een dergelijke verdraaiing van de feiten, daar wil tegenop staan. Daarom kom ik hier naar het politiebureau om de beelden maar op te vragen."



Eetstaking

René Graafsma is vastberaden om niet te vertrekken zonder de beelden. "Ik ben niet wanhopig, maar ben wel bereid ver te gaan. Het moet niet veel verder gaan of ik stop ook nog met eten. Ik noem dat zelf een eetstaking. Ik ga hier niet weg."



Hij is, nadat hij de pers te woord had gestaan, het politiebureau van Hilversum ingegaan. De politie heeft hem te verstaan gegeven dat hij bij het Openbaar Ministerie moet zijn, maar René Graafsma wil vooralsnog niet vertrekken. Hij zal desalniettemin niet uit het bureau gezet worden en mag blijven slapen.