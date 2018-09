Arens hoopt op twee medailles Nederlandse judoploeg

ARNHEM - Judo-bondscoach Maarten Arens van de Nederlandse ploeg hoopt dat zijn team in ieder geval twee medailles in de wacht sleept bij het komende WK. Aan het einde van de maand vindt het wereldkampioenschap plaats in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidjan.

Dat moet hij doen met achttien judoka's, waaronder Haarlemmer Henk Grol. Grol is één van de ijzers die Arens in het vuur heeft. In 2009, 2010 en 2013 won hij al zilver op het wereldkampioenschap. Dat was in de gewichtsklasse tot 100 kilogram. Dit jaar maakt Grol zijn debuut in de klasse boven de 100 kilogram, waar hij zijn eerste gouden medaille op het mondiale eindtoernooi gaat proberen te winnen.

Ook Frank de Wit gaat in Bakoe om een medaille strijden. De geboren Heemskerker doet mee in de gewichtsklasse tot 81 kilogram. De Wit (22) deed in 2016 al mee aan de Olympische spelen en in 2015 was hij wereldkampioen bij de jeugd in zijn gewichtsklasse.

Tornike Tsjakadoea

Amstelvener Tornike Tsjakadoea mag laten zien wat hij kan in gewichtsklasse tot 60 kilogram. In april deed hij mee aan zijn eerste EK in Tel Aviv. Aan het einde van de maand gaat hij zijn kans proberen te pakken bij het WK in Bakoe. Het toernooi begint op donderdag 20 september en eindigt op donderdag 27 september.

