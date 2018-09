Deel dit artikel:













KNRM Den Helder in actie voor stuurloos zeiljacht bij Texel Foto: KNRM Den Helder

TEXEL - De vrijwilligers van de KNRM Den Helder en De Koog zijn gistermiddag ten westen van Texel in actie gekomen om een zeiljacht in nood te hulp te schieten. Het schip had roerproblemen en was stuurloos.

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. "Aangezien het zeiljacht door de harde westelijke wind naar lagerwal werd geblazen, was er enige haast bij om een stranding te voorkomen", meldt de KNRM. "Het maken van de sleepverbinding was nog lastig wegens het zeetje. Het jacht is via het Molengat veilig naar Den Helder gesleept."