Schagens Harmonie zoekt erepenning van koningin Juliana Foto: Schagens Harmonie

SCHAGEN - Schagens Harmonie is op zoek naar een bijzondere penning. Ze kreeg de erepenning van koningin Juliana met bijbehorende oorkonde in 1969 bij het 100-jarig bestaan van de harmonie. De oorkonde is inmiddels in de archieven teruggevonden, maar van de penning ontbreekt nog ieder spoor.

Aangezien de harmonie in februari 150 jaar bestaat, hoopt ze dat de penning ook weer boven water komt, schrijft mediapartner Schagen FM. In het jubileumjaar zal onder meer een digitale 'glossy' verschijnen en geeft Karin Bloemen een optreden voor Schagens Harmonie. Onder de leden van de harmonie is een zoektocht naar de erepenning ingezet, maar nog zonder resultaat. Daarom probeert Schagens Harmonie nu via een openbare oproep de penning terug te vinden. Wie weet waar de penning is, kan dat doorgeven via het e-mailadres mail@schagensharmonie.nl of telefonisch via 06-53329370.