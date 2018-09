Wisseling fractievoorzitterschap bij PvdA Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Fractievoorzitter Chris Vonk van de PvdA Haarlemmermeer heeft zijn functie overgedragen aan Mieke Booij-van Eck. Zij is bij de gemeenteraadsverkiezingen in november tevens de lijsttrekker van de partij.

"Ik vind het belangrijk dat Mieke Booij nu ook de functie van fractievoorzitter op zich neemt", aldus Chris Vonk in een verklaring. "Zodat zij zowel in de raad als in de campagne het gezicht is van de PvdA Haarlemmermeer."

Vonk blijft aan als raadslid. Booij vindt het prettig dat de fractie deze wisseling van de wacht steunt. "De komende periode wordt een heel druk endan is het fijn dat we er met z'n allen vol voor gaan."